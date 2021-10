Russia: Covid-19, nuovo record di casi e decessi giornalieri dall'inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero giornaliero di nuovi casi positivi di Covid-19 ha raggiunto oggi quota 34.073, facendo segnare un nuovo record assoluto dall'inizio della pandemia, come riportato dalla sede operativa per la lotta alla diffusione del coronavirus in Russia. La quarta ondata di coronavirus in Russia sta avendo un impatto negativo anche sul numero di decessi giornalieri da Covid-19, che oggi hanno raggiunto quota 1.028, nuovo massimo assoluto. (Rum)