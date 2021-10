Regno Unito: governo seleziona due siti per piano multimiliardario di cattura del carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha selezionato due siti nel nord dell'Inghilterra per sviluppare progetti per la cattura del carbonio. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Guardian", si tratta del cosiddetto East Coast Cluster tra Humber e Teesside e del progetto HyNet North West, sostenuto dalla compagnia energetica italiana Eni. L'intenzione è realizzare impianti entro la metà del decennio per raggiungere gli obiettivi climatici di tagliare dalle 20 alle 30 tonnellate di CO2 all'anno dell'industria pesante entro il 2030. Il gruppo di fabbriche della cosiddetta East Coast Cluster, è sostenuto dalle compagnie petrolifere Bp e Equinor e dalle aziende energetiche Drax e Sse. La speranza del governo è di tagliare fino a 27 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2030. Questi progetti sono i primi ad andare avanti con il sostegno dell’esecutivo da quando è stato annunciato un programma da un miliardo di sterline (1,2 miliardi di euro) sei anni fa. (Rel)