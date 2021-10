Imprese: Vodafone annuncia alleanza con Deloitte per accessibilità a servizi sanitari in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone ha annunciato una nuova alleanza strategica con Deloitte per accelerare l'adozione di soluzioni per la sanità digitale attraverso il lancio del Vodafone Centre for Health con Deloitte. Stando al relativo comunicato stampa, il centro unirà le soluzioni per la sanità connessa di Vodafone con l'esperienza di consulenza strategica e d’innovazione di Deloitte, per consentire a molte più persone di accedere all'assistenza sanitaria quando e dove ne abbiano bisogno. L'alleanza strategica, prosegue la nota, vedrà all’opera insieme gli esperti digitali, tecnologici e sanitari delle due organizzazioni per semplificare l'accesso alla sanità digitale e alle soluzioni, sia per i pazienti sia per il personale sanitario. “Questa alleanza strategica accelererà l’adozione di soluzioni digitali, sostenendo la trasformazione dei servizi sanitari a beneficio delle società in cui operiamo: nel nostro ruolo di abilitatori di servizi digitali, vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e le piattaforme di Vodafone, in sinergia con l’esperienza di Deloitte, per sostenere la digitalizzazione degli ospedali, la telemedicina, visite mediche virtuali al servizio dell’esperienza dei pazienti”, ha commentato Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia. (segue) (Com)