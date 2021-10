Imprese: Vodafone annuncia alleanza con Deloitte per accessibilità a servizi sanitari in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La remotizzazione dei servizi sanitari riesce a riportare a casa le persone, a curarle e a farlo con maggiore continuità: partendo dalla tecnologia, accorciamo le distanze per arrivare ad elementi di umanizzazione, a un maggior livello di equità sociale”, ha aggiunto. "La pandemia ha ampliato le disuguaglianze all'interno della nostra società e la fornitura di assistenza sanitaria non è così accessibile o inclusiva come dovrebbe essere: nei prossimi anni, tuttavia, il settore così come lo conosciamo sarà completamente trasformato, con soluzioni digitali e connesse che forniranno modi nuovi e più efficienti per diagnosticare le patologie e aiutare i pazienti”, ha continuato Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia. Sia Vodafone che Deloitte, prosegue la nota, sono impegnate a utilizzare le loro reti e le loro capacità per migliorare l'accesso e la qualità delle cure in tutto il mondo: a partire dall'Europa, il centro estenderà le sue attività ad altri Paesi. (Com)