Ucraina: sondaggio, maggioranza cittadini ritiene che Zelensky abbia conti offshore all'estero

- Il 56,9 per cento dei cittadini ucraini ritiene che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ed i suoi soci in affari, siano titolari di conti offshore all'estero, secondo i risultati di un sondaggio condotto tra il 15 ed il 18 ottobre dall'Istituto internazionale di sociologia di Kiev. Secondo il rilevamento, il 61,7 per cento degli ucraini è a conoscenza dell'indagine internazionale Pandora Papers sulle società offshore, mentre per il 77,1 per cento degli intervistati è inaccettabile che alti funzionari governativi e politici di spicco possiedano conti offshore all'estero. Allo stesso tempo, il 15,6 per cento ritiene che non vi sia nulla di sbagliato in questa pratica. (Rum)