Cina-Regno Unito: ambasciatore Zheng, Pechino e Londra rafforzino cooperazione ambientale

- La Cina e il Regno Unito dovrebbero rafforzare la cooperazione nelle rinnovabili, nella finanza verde e nell’energia nucleare al fine di agire efficacemente contro la crisi climatica. Lo ha detto l’ambasciatore cinese a Londra, Zheng Zeguan, durante una conferenza stampa online organizzata dal ministero cinese dell'Ecologia e dall'ambasciata di Pechino nel Regno Unito. Zhang ha commentato così l'imminente Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), in programma a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi. È importante che i due Paesi incrementino la coordinazione politica in materia di salvaguardia ambientale, ha detto Zheng, auspicando un maggior dialogo e un incremento degli investimenti nel settore. La Cina ha già “preso parte allo sviluppo di batterie per veicoli, impianti eolici e altri progetti rilevanti nel Regno Unito”, ha aggiunto, auspicando che Londra crei un ambiente di mercato favorevole ad una maggiore partecipazione delle imprese della Repubblica Popolare. (Cip)