Cina: si chiude oggi a Shenyang la Conferenza globale su Internet industriale

- Si conclude oggi a Shenyang, nella Cina nord-orientale, la Conferenza globale sull’Internet industriale, volta a promuovere l’applicazione del digitale alle imprese. Organizzata dal ministero dell’Industria e della tecnologia dell'informazione, dall'Associazione cinese per la scienza e la tecnologia e dal governo provinciale di Liaoning, la Conferenza vanta la partecipazione di cento aziende e una sala espositiva di 20 mila metri quadrati. L'evento, della durata di tre giorni, ospita anche sotto-forum tematici, conferenze, mostre e concorsi incentrati sull'utilizzo dell'Internet industriale per uno sviluppo più intelligente e collegato in rete. (Cip)