Polonia: Amendola, trattati europei vanno rispettati

- I trattati europei cui i singoli Paesi membri hanno liberamente aderito, inclusa la Polonia, prevedono delle regole che vanno rispettate. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. Nel caso della Polonia, “c’è una procedura della Commissione Ue per sancire alcune leggi che mettono a rischio l’indipendenza della magistratura, uno dei valori che abbiamo condiviso”, ha spiegato Amendola. La questione non riguarda “solo per le libertà dei singoli Paesi” ma anche “perché, in quanto mercato unico, l’indipendenza della magistratura è una garanzia per tutti quanti”, ha aggiunto. “C’è una procedura che la Commissione sta portando avanti e la Polonia dovrà rispondere”, ha concluso il sottosegretario. (Res)