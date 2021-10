Thailandia: Bangkok sollecita Omc ad abbattere barriere causate dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha sollecitato i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a collaborare per abbattere le barriere ai flussi di persone e merci erette a livello globale a seguito della pandemia di Covid-19, e a fornire facilitazioni agli scambi di merci essenziali a far fronte alla crisi sanitaria come i vaccini, così da prevenire ulteriori danni al commercio globale. Pimchanok Pitfield, ambasciatrice e rappresentante permanente della Thailandia all'Omc, ha menzionato i risultati dell'ultimo studio sull'impatto della pandemia di Covid-19 sul commercio globale, che menziona tra i principali fattori di rischio per la crescita degli scambi i "colli di bottiglia" posti da misure come limiti all'export e procedure di registrazione e autorizzazione. (segue) (Fim)