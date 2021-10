Thailandia: Bangkok sollecita Omc ad abbattere barriere causate dalla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali barriere hanno influito sulla produzione e distribuzione globale dei vaccini contro la Covid-19, accentuando la diseguaglianze tra Paesi nell'accesso a quelli ed altri farmaci necessaria fronteggiare la pandemia: secondo Pimchanok, infatti, per Paesi come la Thailandia i dazi all'importazione dei vaccini restano estremamente elevati, e ciò si riflette in ultima analisi un freno alla ripresa economica. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 i Paesi membri dell'Omc hanno attuato 384 misure commerciali ad hoc, incluse 248 misure di facilitazione del commercio estese a scambi per un controvalore di 291,3 miliardi di dollari. I dazi all'importazione di prodotti legati alla produzione di vaccini contro la Covid-19 in vigore a livello globale restano però relativamente elevati; la Thailandia, in particolare, impone in media un dazio del 6,4 per cento sulle merci legate alla produzione di vaccini contro la Covid-19. (Fim)