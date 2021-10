Ue: Amendola, nessuno a Bruxelles detta il destino dei singoli Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno a Bruxelles detta il destino dei popoli: sono i singoli Paesi membri dell’Unione europea che associandosi hanno deciso di fare delle leggi in comune. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “La sovranità in Europa nessuno la perde, è condivisa. Nei trattati abbiamo deciso che la nostra sovranità va condivisa con altri Paesi discutendo delle leggi comuni, che vengono approvate dai Parlamenti”, ha detto Amendola. “Non c’è alcun organismo a Bruxelles che detta le leggi agli altri Paesi e questo perché le abbiamo decise tutte assieme. Non c’è una sovranità violata, è una scelta libera”, ha aggiunto il sottosegretario, secondo cui “l’Ue garantisce forza e sovranità a tutti quanti”. (Res)