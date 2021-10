Sardegna: operazione GdF a Nuoro, sequestrati oltre 400 chili di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno sequestrato oltre 400 kg di marijuana detenuta illegalmente in un'abitazione del centro del capoluogo barbaricino. I militari insospettiti dalla presenza di un furgone dal quale venivano scaricate cassette di plastica emananti un forte odore di marijuana, sono intervenuti all'interno di un'abitazione rinvenendo un vero e proprio deposito ove erano stoccati, 420 kg di sostanza stupefacente e diversi macchinari utilizzati per il taglio e la lavorazione della droga. L'intervento è proseguito con l'individuazione della località dalla quale la sostanza proveniva, consentendo così l'ulteriore sequestro di una intera piantagione sita nell'agro di Posada, con oltre 2300 piante di canapa, delle quali non è stato esibito il cartellino attestante la provenienza certificata delle sementi. Le Fiamme Gialle hanno segnalato all'Autorità Giudiziaria di Nuoro, un imprenditore agricolo di 31 anni residente nel capoluogo, per la coltivazione finalizzata alla successiva cessione di sostanze stupefacenti. (Rsc)