Libia: presidente Consiglio di Stato discute di elezioni con l'ambasciatore della Turchia

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled Al Mishri, ha discusso con l'ambasciatore di Turchia, Kanaan Yilmaz, degli sviluppi relativi alle elezioni e alle leggi elettorali nel Paese nordafricano. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio di Stato, aggiungendo che l'incontro, tenuto presso la sede del “Senato” libico nella capitale, ha affrontato anche il tema della conferenza internazionale di sostegno alla stabilità della Libia che si terrà domani a Tripoli. E’ stata ribadita la necessità che l’evento abbia successo per garantire “gli interessi del popolo libico, la sicurezza e la stabilità”. I due hanno discusso anche delle leggi elettorali per le consultazioni parlamentari e presidenziali previste in Libia nei prossimi mesi, nonché delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e dei modi per rafforzarle e sostenerle. (Lit)