Migranti: Amendola, a livello Ue dobbiamo lavorare su Paesi di origine e transito

- In tema di immigrazione a livello europeo c’è da lavorare sui Paesi di origine e di transito. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. Nel Consiglio europeo che si terrà domani e venerdì si parlerà di flussi migratori, un tema fortemente voluto dall’Italia, e “su cui c’è da investire delle risorse”, ha spiegato Amendola. Altri temi del Consiglio saranno il “coordinamento nella lotta al Covid, un tema che è sempre al centro. Dobbiamo alzare i numeri delle vaccinazioni in alcuni Paesi europei e continuare la solidarietà verso alcuni Paesi extra Ue”, ha aggiunto il sottosegretario. L’appuntamento di domani e venerdì sarà anche utile per “fare i conti sui costi dell’energia, come chiesto da Spagna e Italia” e per discutere “dell’agenda del digitale, un tema che dall’intelligence artificiale alla cyber, rappresenta un salto tecnologico per l’Ue e, insieme al Green deal, è una delle grandi traiettorie dell’Europa”. (Res)