Clima: Francia, TotalEnergies accusata di non prestare attenzione a impatto ambientale

- TotalEnergies era a conoscenza dell'impatto negativo che le sue attività avevano sull'ambiente dal 1971, ma invece di porvi rimedio ha limitato gli sforzi per ridurre lo sfruttamento delle energie fossili. È quanto si legge in un articolo scientifico pubblicato oggi sulla rivista "Global Environmental Change", frutto di una ricerca condotta negli archivi del gruppo energetico da Christophe Bonneuil, direttore di ricerca al Centro nazionale di ricerca scientifica, Pierre-Louis Choquet, sociologo all'università Sciences Po, e Benjamin Franta, storico all'università di Stanford. Prima della pubblicazione dell'articolo, TotalEnergies ha diffuso la propria versione dei fatti ai media francesi: "La consapevolezza che aveva TotalEnergies del rischio climatico non differiva in nulla dalla conoscenza che emergeva dalla pubblicazione degli articoli scientifici dell'epoca", si legge nel messaggio. I dirigenti dell'azienda "riconoscevano l'esistenza del cambiamento climatico e il legame con le attività dell'industria petrolifera" e dal 2015 l'azienda ha lo scopo "di essere un attore importante della transizione energetica".(Frp)