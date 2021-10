Libia: ministro Esteri Congo-Brazzaville nel Paese per conferenza di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica del Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakosso , è arrivato ieri all'aeroporto internazionale di Mitiga, in Libia, per partecipare alla conferenza ministeriale internazionale sull'iniziativa per la stabilizzazione della Libia. L’evento sarà organizzato domani nella capitale, Tripoli, dal Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba. Al suo arrivo, il ministro della Repubblica del Congo-Brazzaville è stato ricevuto da Omar Keti, sottosegretario al ministero degli Affari esteri per la cooperazione e le organizzazioni internazionali, e da alcuni funzionari del dicastero degli Esteri libico. (Lit)