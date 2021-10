Sardegna: Ita Airways presenta ricorso contro esclusione da bando per continuità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali di Ita Airways hanno ufficialmente presentato ricorso al Tar Sardegna contro l'esclusione del vettore dal bando con procedura d'urgenza per l'assegnazione delle rotte tra i tre scali dell'Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. La gara è stata vinta dalla compagnia low-cost spagnola Volotea che, a sua volta, era stata esclusa dalla prima gara per carenza di documentazione. Anche Ita, in quell'occasione, era stata estromessa per mancanza di alcuni requisiti richiesti. Il vettore spagnolo per quella esclusione ha anch'esso presentato un ricorso al Tar che sarà discusso oggi in camera di consiglio dopo la bocciatura dell'istanza di sospensiva. Ora sulla continuità territoriale sarda pende anche il ricorso di Ita Airways che richiede la sospensione dell'esclusione dal bando e dell'assegnazione delle rotte a Volotea. (Rsc)