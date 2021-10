Libia: ministro Esteri turco Cavusoglu, nostra presenza nel Pease mira alla stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha dichiarazione che la presenza del suo Paese in Libia e in Siria è necessaria per “assicurare la stabilità” e prevenire le migrazioni irregolari. Durante la sua partecipazione al "Trt World Forum 2021", Davutoglu ha aggiunto che la Turchia usa la forza quando tutte le altre opzioni sono esaurite, con l'obiettivo di attivare il processo diplomatico. Il ministro degli Esteri turco, citato dall'emittente libica di Tripoli "Libya al Ahrar", ha spiegato l’approccio della Turchia è quello di cercare di risolvere divergenze e problemi attraverso “mezzi diplomatici, cooperazione e solidarietà”. (Lit)