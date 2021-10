Vietnam: al via sessione plenaria Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi la seconda sessione plenaria della 15ma legislatura dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale. La sessione si terrà in due fasi: la prima, in modalità virtuale, fino al 30 ottobre e la seconda in presenza dall’8 al 13 novembre. Il Comitato permanente, che si è riunito precedentemente, ha definito il programma. Dovrebbero essere approvati due progetti di legge e cinque bozze di risoluzione, riguardanti tra l’altro la città di Haiphong e le province di Thua Thien-Hue e Nghe An. Saranno discussi un disegno di legge sulla polizia mobile ed emendamenti alle leggi sul cinema, sulle assicurazioni, sulle onorificenze e sulla proprietà intellettuale. Saranno esaminati i rapporti sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia di coronavirus, lo sviluppo socio economico, il bilancio e la prevenzione della criminalità. È stata rinviata, invece, la discussione sull’attuazione dell’Accordo di protezione degli investimenti con l’Unione europea, finora ratificato solo da otto dei 27 Paesi membri dell’Ue, e su un progetto per la sicurezza delle dighe e delle riserve idriche per il periodo 2021-30. (Fim)