Iraq: leader politico e religioso sciita Al Hakim incontra delegazione sadrista a Baghdad

- Il leader politico e religioso sciita Amman al Hakim, capo del movimento Al Hekma, ha incontrato a Baghdad una delegazione del movimento sadrista guidata da Hassan al Adhari. Lo ha dichiarato Al Hakim su Twitter. Durante l’incontro, il leader del movimento Al Hekma ha augurato al blocco Sairoon (di cui fa parte il movimento sadrista) di poter avere successo nell’attuazione del programma elettorale. “I ricorsi e le denunce non sono un modo per far avanzare o fermare questa formazione politica, quanto piuttosto per rafforzare la fiducia nel processo elettorale”, ha affermato Al Hakim in merito ai ricorsi presentati da diversi blocchi politici. "Abbiamo giocato e giocheremo un ruolo nel facilitare un avvicinamento dei diversi punti di vista grazie alle buone relazioni che abbiamo con tutti i partiti politici”, ha proseguito Al Hakim, sottolineando che "non risparmieremo i nostri sforzi per questo compito, che consideriamo una necessità urgente”.(Res)