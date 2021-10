Libia: 1,8 miliardi di dollari di ricavi petroliferi a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi netti dalle vendite di petrolio greggio, gas, condensatori, prodotti petroliferi e petrolchimici hanno raggiunto livelli record in Libia nel mese di settembre. Grazie a un boom dei prezzi in tutto il mondo, il Paese nordafricano ha incassato 1.667.406.112 dollari dal petrolio greggio e 92.042.490 dollari da gas e condensati. Lo ha rivelato la National Oil Corporation (Noc, l’ente statale libico), annunciando che i ricavi netti dei prodotti petroliferi sono stati pari a 33.717.871 dollari, mentre i ricavi petrolchimici sono ammontanti a 3.057.265 dollari, a cui vanno aggiunti 5.277.821 euro. Ciò significa che i ricavi netti complessivi delle vendite di petrolio in valuta statunitense ha raggiunto quota 1.796.223.741 dollari. L’azienda segnala che i ricavi del mese di settembre non comprendono royalties e tasse, oltre al fatto che alla stazione di Ubari sono state trasferite spedizioni di greggio, a carico della Società generale dell'energia elettrica libica, per un valore contabilizzato a settembre di 23.914.701 dollari. Alla Mellitah Oil Company sono stati inoltre forniti quantitativi di greggio per la produzione di energia elettrica, per un valore di 3.263.565 dollari, che sono stati addebitati alla società per essere successivamente regolati. Il presidente della compagnia libica, Mustafa Sanallah, ha sottolineato di essere soddisfatto degli alti ritmi di produzione e che il boom dei prezzi è un segnale importante e incoraggiante, prevedendo una significativa riduzione del deficit di bilancio pubblico. Sanallah ha espresso ottimismo sul fatto che la stabilità finanziaria contribuirà a creare un ambiente per gli investimenti, soprattutto nelle infrastrutture del settore petrolifero nazionale. (Lit)