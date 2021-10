Germania: arrestati due ex paracadutisti, volevano formare un gruppo di mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ex paracadutisti delle Forze amate tedesche (Bundeswehr) sono stati arrestasti con l'accusa di voler formare un gruppo di mercenari, forte di 100-150 effettivi. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i mandati di arresto sono stati emessi dalla Procura generale federale (Gba) ed eseguiti dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). I piani degli arrestati prevedevano di offrire all'Arabia Saudita la forza di soldati di ventura, che sarebbe stata impiegata per missioni speciali illegali nello Yemen. La compagnia sarebbe stata formata da personale della Bundeswehr e delle forze di polizia tedesche, sia in servizio attivo sia in congedo. Sui due arrestasti gravano le accuse di associazione per omicidio e sequestro di persona, crimini contro l'umanità, associazione terroristica e servizio militare per potenza straniera. Dopo la ferma nella Bundeswehr, i due paracadutisti in congedo avrebbero fatto parte dell'Asgaard, compagnia di sicurezza privata tedesca composta da ex militari e agenti di polizia, reclutati prevalentemente nei reparti speciali. Finora, l'Asgaard era nota soprattutto per aver fornito il personale di sicurezza dell'ambasciata dell'Arabia Saudita a Baghdad, nonché per i sospetti di estremismo di destra e preparazione di un colpo di Stato in Germania. (Geb)