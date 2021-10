Regno Unito: Federazione produttori cibi e bevande, aumento prezzi "terrificante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende britanniche che producono cibi e bevande stanno affrontando un aumento dei prezzi "terrificante". Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Bbc", secondo il presidente della Federazione dei produttori di cibi e bevande del Regno Unito, Ian Wright, l'inflazione nel settore viaggia tra il 14 e il 18 per cento. Wright ha ammesso che l'aumento del costo delle materie prime porterà a un aumento dei prezzi al consumo, descrivendo la situazione come "preoccupante". Nel frattempo, il tasso d'inflazione del Regno Unito è stato del 3,2 per cento in agosto e ci si aspetta un ulteriore incremento. Intanto, Wright ha affermato: "L'inflazione è una piaga più grande di qualsiasi altra, perché discrimina i poveri". (Rel)