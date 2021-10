Russia: ministero Difesa, due Su-30 scortano due bombardieri statunitensi sul Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due caccia russi Su-30 hanno scortato ieri, martedì 19 ottobre, due bombardieri strategici B-1B statunitensi sul Mar Nero. I due velivoli militari Usa stavano volando verso il confine russo e, per questo motivo, gli Su-30 sono intervenuti per costringere i piloti statunitensi a cambiare rotta. Lo ha annunciato il Centro di controllo per la difesa nazionale (Ntsuo), dipartimento del ministero della Difesa russo. Il volo degli aviogetti russi è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo, ha sottolineato inoltre il ministero della Difesa russo. (Rum)