Libia: ministra Esteri Mangoush preparativi conferenza di Tripoli con funzionari Onu

- La ministra degli Affari esteri libica, Najla el Mangoush, ha discusso con il sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Rosemary Di Carlo, e con il capo della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Jan Kubis, dei preparativi in corso della conferenza sull'iniziativa di stabilità della Libia prevista domani, giovedì 21 ottobre, a Tripoli. Durante l'incontro, che si è tenuto presso la sede del ministero degli Affari Esteri nella capitale, Mangoush ha presentato i contenuti ed i dettagli dell'iniziativa che mira a sviluppare meccanismi appropriati per l'effettiva attuazione dei risultati delle Conferenze di Berlino 1 e 2, nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 2570 e 2571. L'incontro ha anche discusso le imminenti elezioni del 24 dicembre, oltre all'importanza ad attuare pienamente le raccomandazioni del Comitato militare congiunto 5+5 e sostenerlo in vari modi per svolgere i suoi compiti (come il ritiro di mercenari stranieri, ndr). (Lit)