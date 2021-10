Spagna: Garamendi (Ceoe), con aliquota società al 15 per cento rischio delocalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aliquota minima dell'imposta sulle società del 15 per cento che il governo spagnolo ha incluso nel progetto di bilancio generale dello Stato per il 2022 potrebbe portare alla delocalizzazione di molte aziende. Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, aggiungendo che l'aumento delle tasse "non piacerà alle imprese", al contrario è solo con una loro riduzione che possono "crescere e creare più ricchezza". Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". La ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, ha replicato che l'imposta sulle società del 15 per cento è un "anticipo del consenso internazionale" di cui gode questa misura. L'obiettivo è che tutti i Paesi abbiano cifre fiscali "più standardizzate" e questa è "una preoccupazione globale", motivo per cui la Spagna sta lavorando nel quadro dell'Ue. A tal proposito, Montero ha chiarito che l'intenzione dell'esecutivo con il bilancio 2022 è di "essere un alleato delle imprese", evidenziando le opportunità di crescita economica dello scenario attuale e alcune voci incluse come i 40 miliardi per favorire la ripresa del tessuto produttivo. La ministra delle Finanze ha fatto una menzione speciale alle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi che potranno usufruire di oltre 2,1 miliardi per promuovere la modernizzazione attraverso lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione. (Spm)