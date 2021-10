Francia: sondaggio, potere d'acquisto tema più importante della campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i francesi il potere d'acquisto è il tema più importante della campagna elettorale delle prossime elezioni presidenziali. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall'emittente televisiva "BfmTv" e condotto dall'istituto Elabe. Il 45 per cento della popolazione lo considera una priorità, seguito dalla sicurezza (30 per cento) e dall'immigrazione (27 per cento). Tra gli argomenti meno citati ci sono il debito pubblico (8 per cento), l'uguaglianza di genere (6 per cento) e gli alloggi (4 per cento). Il 57 per cento dei francesi afferma che il potere d'acquisto è calato dal 2017, anno dell'arrivo al potere del presidente Emmanuel Macron.(Frp)