Regno Unito: Covid, Servizio sanitario chiede nuove restrizioni per limitare contagi

- Il Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) continua ad esortare il governo a mantenere alcune restrizioni per contenere i contagi di Covid-19 nei mesi invernali. Tuttavia, il ministro degli Affari economici Kwasi Kwarteng ha rimarcato il fatto che non ci sarà un'altra serrata, come riporta l'emittente "Sky News". Il presidente dell'Nhs, Matthew Taylor, ha chiesto infatti al governo che si portino in vigore nuovamente alcune misure di contenimento, come l'utilizzo della mascherina obbligatoria nei luoghi pubblici. Negli scorsi giorni infatti, il numero di decessi a causa del virus è arrivato a quota 223, raggiungendo il numero più elevato dal 9 marzo scorso. Il ministro Kwarteng, tuttavia, ha escluso l'introduzione di una nuova serrata per i prossimi mesi e, parlando oggi, mercoledì 20 ottobre, a "Sky News" ha detto: "Penso che la discussione sulle restrizioni ai viaggi e alle serrate sia completamente inutile". Mentre i contagi di coronavirus nel Paese sono stati 43.783 nella giornata del 18 ottobre, il governo ha detto che sta monitorando da vicino la situazione ma, secondo quanto riferito da un portavoce, anche il primo ministro Boris Johnson non avrebbe intenzione di reintrodurre le restrizioni più aspre. (Rel)