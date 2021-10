Vaccini: Draghi, in Italia campagna più spedita rispetto a media europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia la campagna vaccinale procede più spedita rispetto alla media europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. In Italia, ha ricordato Draghi, è stata vaccinata l’81 per cento della popolazione e “voglio ricordar che prima dell’ultimo Consiglio europeo meno di un terzo della platea aveva completato ciclo vaccinale”. “Negli ultimi tre mesi e mezzo l'Italia ha vaccinato metà della popolazione con età maggiore di 12 anni e dobbiamo essere grati alla sforzi profusi a partire da medici e infermieri e all’immensa opera logistica compiuta sin dall’inizio di questo governo”, ha aggiunto.(Res)