Israele-India: prosegue visita ministro Esteri Jaishankar

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, prosegue la visita in Israele (17-21 ottobre). Ieri, come ha riferito sul suo profilo Twitter, ha incontrato il presidente della Knesset, il parlamento unicamerale, Mickey Levy, e il presidente della commissione parlamentare Affari esteri e difesa, Ram Ben Barak; ha poi visitato la base aerea di Ovda e il kibbutz Be’erot Yitzhak. Nei giorni precedenti il ministro indiano ha avuto un colloquio con l’omologo israeliano, Yair Lapid, con cui ha concordato di riprendere i negoziati sull’accordo di libero scambio il mese prossimo e raggiunto un’intesa in linea di principio sul riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione anti Covid. Inoltre, si è recato allo Yad Vashem, per rendere omaggio alle vittime della Shoah, e ha visitato il Museo d’Israele, dove è stata ricostruita la sinagoga Kadavumbagam della città indiana di Cochin. Il capo della diplomazia indiana ha avuto anche una riunione, organizzata dalle Camere di commercio israeliane, con una rappresentanza di imprenditori. (segue) (Res)