Israele-India: prosegue visita ministro Esteri Jaishankar (2)

- Il 18 ottobre Jaishankar, Lapid, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah bin Zayed hanno avuto una riunione in videoconferenza. Secondo un comunicato del dipartimento di Stato Usa, i quattro partecipanti hanno fatto il punto della situazione regionale e discusso “l’espansione della cooperazione economica e politica nel Medio Oriente e nell’Asia”. Tra i temi toccati la nota cita “il commercio, la lotta al mutamento climatico, la cooperazione energetica e la sicurezza marittima”. Blinken e i suoi interlocutori hanno anche discusso il rafforzamento delle relazioni tra persone nei campi della scienza e della tecnologia e il sostegno allo sforzo globale per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Il segretario di Stato ha ribadito il sostegno dell’amministrazione del presidente Joe Biden agli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e il mondo arabo, e alla discussione di ulteriori opportunità per la cooperazione a livello regionale e globale. (Res)