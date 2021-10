Ambiente: Messina (Intesa Sanpaolo), confermato nostro impegno per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra banca gode di un ottimo posizionamento nei principali indici internazionali, a conferma del nostro impegno a favore della sostenibilità. Con questo ulteriore passo formalizziamo nuovi e importanti obiettivi verso la transizione ambientale, esprimendo la partecipazione, nostra e dei nostri clienti, alla spinta collettiva contro il cambiamento climatico". Lo dichiara Carlo Messina, consigliere delegato e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. "La 'rivoluzione verde' indicata dal Pnrr rappresenta anche una grande opportunità di crescita del Paese per adottare nuove soluzioni tecnologiche, puntare sullo sviluppo intellettuale e aumentare gli investimenti, elementi dove ci troviamo già in buone condizioni", aggiunge. "L’adesione alla Banking Alliance delle Nazioni Unite per la riduzione a zero emissioni nette entro il 2050 più che rappresentare un punto di arrivo è un passaggio significativo del percorso che impegna tutta la Banca verso il contrasto al cambiamento climatico”, conclude Messina.(Com)