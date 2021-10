Libia: presidente Noc a ministro Petrolio, “rispetti il ruolo della società statale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della National Oil Corporation (Noc) della Libia con il ministero del Petrolio e del gas è stato segnato da “numerosi problemi” e “non è possibile mantenere l'attuale produzione senza cooperazione, che si basa sul rispetto del ruolo della società statale di petrolio”. Lo ha affermato il capo della Noc, Mustafa Sanalla, in risposta alla decisione del ministro del Petrolio e del gas nel governo di unità nazionale, Mohamed Aoun, di sospendere ieri il suo lavoro chiedendo una nuova indagine amministrativa per la seconda volta in meno di due mesi. Sanallah ha dichiarato in un comunicato dell'ente petrolifero statale, in merito ai ricavi di produzione del mese di settembre: "Non accettiamo che il ruolo della società venga sminuito o che la sua immagine nel mondo sia danneggiata. Ci atteniamo alle direttive tracciate dal presidente del Consiglio che sottolinea l'importanza della cooperazione e dell'integrazione, senza il predominio di una parte sull'altra, preservando l'interesse pubblico senza selettività o personalizzazione", ha detto ancora Sanallah. “La National Oil Corporation - ha aggiunto - è impegnata a continuare a produrre ed esportare, sulla base della piena convinzione che i blocchi siano illegali e servano solo gli interessi di coloro che hanno programmi nascosti". Sanallah ha poi commentato le visite effettuate nella regione orientale, che secondo il ministro Aoun sarebbero avvenute senza autorizzazione: "Tutti gli attori non risparmieranno sforzi per fare tutto il possibile per mantenere la stabilità della produzione e la continuazione delle esportazioni. Queste visite annunciate sono state fatte con la conoscenza e l'approvazione del capo del governo". (segue) (Lit)