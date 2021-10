Libia: presidente Noc a ministro Petrolio, “rispetti il ruolo della società statale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra i due pesi massimi del settore petrolifero del Paese membro dell’Opec – il ministro Aoun da una parte e il manager Sanallah dall’altra – si è deteriorato nel corso dei mesi ed è precipitato nelle ultime settimana, in particolare dopo il 24 agosto, quando Aoun aveva emesso una decisione per estromettere Sanallah e nominare un nuovo presidente della compagnia petrolifera libica statale: Jadallah al Awkali, membro del Consiglio di amministrazione in quota Cirenaica. Il nuovo presidente, tuttavia, non ha mai esercito le sue funzioni perché Sanallah si è rifiutato di lasciare l’incarico. Il 29 agosto, il ministro ha quindi ordinato al sospensione del capo uscente della Noc, chiedendo un’indagine amministrativa, ma anche in questo caso l’ordine del dicastero è rimasto lettera morta. In una intervista alla stampa internazionale, Sanallah ha detto che lascerà eventualmente l’incarico solo con una delibera del Consiglio dei ministri. A inizio settembre, il primo ministro Abdulhamid Dabaiba ha riunto i vertici delle istituzioni petrolifere del Paese, deliberando in favore di Sanallah. La produzione petrolifera libica, intanto, è pari a circa 1,3 milioni di barili di petrolio al giorno. (Lit)