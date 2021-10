Ue: Draghi, Consiglio riaffermerà impegno a contribuire alla solidarietà in materia di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo Consiglio europea riaffermerà il proprio l’impegno per la dotazione dei vaccini anti-Covid ai Paesi più poveri. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l’insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti", ha aggiunto. "Solo il 2,8 per cento di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50 per cento della popolazione mondiale", ha ricordato Draghi, affermando che l’Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino verso questi Paesi: "Da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo Covax". "A oggi, abbiamo assegnato più di 11 milioni di dosi: tra questi, circa tre milioni ciascuno a Vietnam e Indonesia, 1,5 milioni all’Iran e 700 mila a Libano, Yemen e Iraq", ha chiarito ancora il capo del governo. (Res)