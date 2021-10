Nigeria: attacco armato nello Stato di Imo, uccisi due leader tradizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due leader tradizionali sono stati uccisi da uomini armati nell'area del governo locale di Njaba, nello Stato di Imo, nel sud della Nigeria. Secondo quanto riferito da fonti locali, al momento dell'attacco era in corso una riunione dei leader tradizionali quando gli assalitori hanno invaso la sede in cui era si stava svolgendo il raduno e hanno iniziato a sparare all'impazzata. Diverse persone hanno riportato ferite da arma da fuoco e sono stati portati d'urgenza negli ospedali vicini per ricevere cure mediche. Il governatore dello Stato di Omi, Hope Uzodinma, ha condannato le uccisioni e ha promesso che gli aggressori sarebbero stati assicurati alla giustizia. Quello di ieri è l'ultimo di una serie di attacchi attribuiti a bande criminali che operano nella regione, dove sono attivi gruppi separatisti che si battono per uno stato indipendente del Biafra. Domenica scorsa uomini armati hanno attaccato un posto di polizia nel vicino Stato di Ebonyi, uccidendo un agente di polizia e dando alle fiamme due veicoli di pattuglia. (Res)