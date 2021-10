Vaccini: Draghi, evitare ripetersi di pericolosi episodi di protezionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario evitare il ripetersi di pericolosi episodi di protezionismo sanitario in materia di vaccini "a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "Al Global Health Summit dello scorso maggio abbiamo firmato la 'Dichiarazione di Roma', che ci impegna a migliorare la condivisione di dati e conoscenze a livello globale", ha ricordato Draghi. "Dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi", ha aggiunto sottolineando la necessità di "evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia". "Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie anche in tutte le sedi multilaterali appropriate", ha proseguito il capo del governo. (Res)