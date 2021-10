Imprese: Covid, Southwest Airlines rinuncia a sospensione dipendenti non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense Southwest Airlines ha abbandonato il piano che prevede il congedo non retribuito per i piloti e il personale aziendale che non abbia accettato di vaccinarsi contro la Covid-19. Lo riferiscono i media Usa, dieci giorni dopo la cancellazione di oltre 1.800 voli della compagnia che secondo indiscrezioni dei media era stata causata dallo sciopero non organizzato di piloti e controllori di volo contrari all'obbligo vaccinale. Secondo l'emittente "Cnbc", Southwest ha abbandonato il piano che prevedeva la sospensione non retribuita di tutti i dipendenti che "avevano fatto domanda di esenzione per ragioni mediche o religiose, e non l'avevano ottenuta". L'emittente televisiva ricorda che Southwest e American Airlines, che hanno entrambe decretato l'obbligo di vaccinazione per i loro dipendenti, sono compagnie private ma operano come fornitrici di servizi per lo Stato federale, e per tale ragione sono interessate dall'obbligo di vaccinazione decretato dalla Casa Bianca. In una nota, Southwest conferma il cambio di politica, e "prende atto di differenti punti di vista in merito ai vaccini contro la Covid-19. Abbiamo sempre sostenuto e continuano a sostenere il diritto dei nostri dipendenti ad esprimersi (...) per discutere questioni e preoccupazioni", aggiunge la nota. (segue) (Nys)