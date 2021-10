Imprese: Covid, Southwest Airlines rinuncia a sospensione dipendenti non vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo scontro tra il governo del Texas e le compagnie aeree statunitensi che hanno anticipato il governo federale Usa, introducendo l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i loro dipendenti. Il giudice federale distrettuale di Forth Worth, Mark Pittman, ha emesso un blocco temporaneo dell'obbligo di vaccinazione decretato da United Airlines, per impedire all'azienda di intraprendere iniziative contro i dipendenti che obiettino all'assunzione dei vaccini. "La corte non si è ancora espressa in merito alle ragioni delle parti", precisa l'ordinanza emessa dal giudice, che si è riservato più tempo per studiare il contenzioso. "La corte intende evitare soltanto il rischio di danni irreparabili per la parti e mantenere lo status quo nel corso delle prossime udienze. La causa è stata intentata lo scorso settembre da sei dipendenti di United Airlines, che hanno accusato l'azienda di discriminazione ai loro danni e di violazione della Legge sulle disabilità e del Codice civile, per non aver previsto esenzioni alla vaccinazione sulla base di condizioni mediche o obiezioni etiche o religiose. L'amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby, ha replicato in una intervista a "Cbs News" evidenziando che il 99 per cento dei circa 67mila dipendenti dell'azienda si sono già vaccinati, e che 232 dipendenti verranno licenzianti per aver rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione. (segue) (Nys)