Vietnam: Covid, Pechino annuncia donazione di vaccini Sinopharm

- La Cina ha annunciato la donazione al Vietnam di 5,7 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Sinopharm. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che ricorda come il vaccino cinese non sia il favorito dalle autorità sanitarie vietnamite, che però vi si stanno affidando per colmare le lacune nella campagna di vaccinazione nazionale intrapresa da Hanoi più tardi dei Paesi vicini. Sinopharm ha rappresentato sino all'inizio di ottobre il 28 per cento delle dosi di vaccino contro la Covid-19 somministrate nel Vietnam, in forte aumento rispetto al 9 per cento dello scorso luglio. Il vaccino più somministrato nel Paese resta quello prodotto da AstraZeneca (48 per cento), mentre Pfizer e Moderna rappresentano rispettivamente l'11 e l'8 per cento delle dosi somministrate nel Paese. (Fim)