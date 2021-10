Giappone: erutta il Monte Aso, innalzato livello di allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Monte Aso, un vulcano sito a Kyushu, una delle quattro principali isole dell'Arcipelago giapponese, è eruttato oggi, proiettando una colonna di cenere vulcanica ad una altitudine di 3.500 metri. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese l'eruzione è avvenuta alle ore 11.43; non sono state segnalate vittime o danni gravi, anche se il vulcano è una frequentata meta turistica. Le autorità giapponesi hanno innalzato a 3 il livello di allerta, raccomandando alle persone di non avvicinarsi in vista del possibile lancio di rocce o materiale piroclastico entro un raggio di un chilometro dal cratere centrale. L'ultima eruzione del Monte Aso risale al 2019; nel 2014, invece, l'eruzione del Monte Ontake ha causato la morte di 63 persone: si è trattato del peggior disastro causato da un vulcano in Giappone nell'arco di quasi un secolo. (Git)