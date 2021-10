Guatemala: mancati risarcimenti per la guerra civile, ex militari occupano con la forza il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di ex militari ha fatto irruzione nel Parlamento del Guatemala per costringere le autorità a soddisfare una richiesta di indennizzo economico per quanto fatto durante la guerra civile (1960-1996). I manifestanti si erano riuniti sin dalle prime ore della mattina di martedì nello slargo antistante il Congresso, posto al centro della capitale Città del Guatemala, finendo col passare delle ore per innescare disturbi in tutta la zona circostante. A metà pomeriggio, la sera avanzata in Italia, i manifestanti hanno fatto irruzione con la forza, vincendo i blocchi posti dalla polizia nei punti di accesso al perimetro. Gli ex militari - come dimostrano anche alcune immagini comparse in rete - hanno devastato uffici e appiccato incendi nel parcheggio. I manifestanti, ha scritto il deputato di opposizione Luis Pineda in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, "hanno buttato giù il portone" e sono entrati "con machete". (segue) (Mec)