Guatemala: mancati risarcimenti per la guerra civile, ex militari occupano con la forza il Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune ore dopo l'ingresso, il ministero dell'Interno ha fatto sapere di aver garantito incolumità a tutto il personale all'interno dell'emiciclo, notificato gli arresti di alcune persone segnalate come responsabili di "alterare l'ordine nel centro storico" e identificato diversi dei responsabili degli scontri. Al tempo stesso le autorità hanno annunciato che presto verrà cancellata la personalità giuridica ad almeno dieci organizzazioni di ex combattenti, segnalate per aver agito con "fini diversi" da quelli per cui viene loro garantito il riconoscimento istituzionale. La polizia ha fatto sapere di aver recuperato il controllo della situazione anche utilizzando gas lacrimogeni, permettendo ai vigili del fuoco di spegnere i diversi focolai accesi dentro e fuori l'edificio. Al momento cinque agenti sono rimasti feriti e almeno due persone sono state ricoverate in ospedale. (segue) (Mec)