Cina: Fiera di Canton, delusione per la carenza di acquirenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende cinesi che hanno preso parte alla China Import and Export Fair di Canton, che ha chiuso i battenti ieri, 19 ottobre, lamentano il forte aumento dei costi alla produzione causati dal caos delle catene di fornitura globale e la mancanza di acquirenti internazionali, cui contribuisce il blocco agli spostamenti conseguenza dalla pandemia di coronavirus. La fiera biennale di cinque giorni - la più grande nel suo genere in Cina - si è tenuta dal 15 al 19 ottobre scorsi, e si è chiusa secondo il quotidiano "South China Morning Post" in un clima di generale delusione da parte degli esibitori, che hanno riscontrato una grande scarsità di acquirenti internazionali e in diversi casi hanno reagito lasciando l'evento prima della giornata conclusiva. Diverse piccole e medie imprese esportatrici cinesi che hanno preso parte alla fiera non hanno firmato alcun nuovo contratto, né sono state avvicinate da acquirenti stranieri; in generale, prosegue il quotidiano di Hong Kong, anche gli acquirenti domestici hanno esibito scarso interesse a collocare ordini. L'organizzatore della fiera non ha fornito alcun dato in merito alla partecipazione e ai contratti siglati. (Cip)