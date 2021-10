Coree: inviato sudcoreano Noh, lanci balistici evidenziano bisogno di diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test balistico effettuato dalla Corea del Nord ieri, 19 ottobre, evidenzia la necessità di un maggiore impegno diplomatico. Lo ha dichiarato l'inviato della Corea del Sud per il nucleare, Noh Kyu-duk, nel corso di una conferenza stampa a margine degli incontri bilaterali e trilaterale con i suoi omologhi statunitense e giapponese a Washington. "C'è preoccupazione, perché i continui lanci di missili della Corea del Nord rischiano di influire sui nostri sforzi (di riprendere il dialogo) mentre discutiamo modalità per ricondurre il Nord ai negoziati", ha dichiarato il funzionario sudcoreano. "D'altro canto, riteniamo che il lancio balistico dimostri la necessità di tornare al più presto ad un confronto dialettico con la Corea del Nord", ha aggiunto Noh. Alle dichiarazioni del funzionario sudcoreano ha fatto eco la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, nel corso della sua conferenza stampa quotidiana. Psaki ha ribadito che il governo Usa "ribadisce la propria offerta di un incontro ovunque e in qualsiasi momento, senza prerequisiti". (segue) (Nys)