Coree: inviato sudcoreano Noh, lanci balistici evidenziano bisogno di diplomazia (2)

- I media di Stato della Corea del Nord hanno confermati che il Paese ha collaudato ieri un nuovo missile balistico per sottomarini (Slbm). La rivendicazione aumenta il livello della minaccia posta da Pyongyng nella regione, dal momento che gli Slbm costituiscono armi particolarmente difficili da intercettare. Secondo la "Korean Central News Agency" ("Kcna"), che menziona l'Accademia nordcoreana per le scienze della difesa, il nuovo missile include "numerose tecnologie avanzate per il controllo della traiettoria". Secondo l'agenzia, il lancio del missile è stato effettuato dalla stessa piattaforma sperimentale - l'imbarcazione "8.24 Yongung" impiegata per un collaudo simile cinque anni fa. (segue) (Nys)