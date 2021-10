Coree: inviato sudcoreano Noh, lanci balistici evidenziano bisogno di diplomazia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha definito gli Stati Uniti la "causa di fondo" delle tensioni nella Penisola coreana, ed ha ribadito la necessità per Pyongyang di proseguire il rafforzamento delle proprie capacità militari a fronte della "ostilità statunitense". Kim è intervenuto alla cerimonia di apertura dell'a Esibizione dell'autodifesa 2021" che si è tenuta la scorsa settimana a Pyongyang. Il leader nordcoreano, le cui dichiarazioni sono state rilanciate dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", ha affermato che la Corea del Nord non ha alcuna intenzione di imbarcarsi in un conflitto militare con la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Commentando le recenti rassicurazioni del presidente Usa Joe Biden, secondo cui gli Stati Uniti non hanno intenzioni ostili nei confronti del Nord, Kim ha replicato: "Sarei curioso di sapere se esistono popoli o Paesi che ci credano. Le loro azioni non forniscono alcuna base per ritenere che (gli Usa) non siano ostili", ha detto Kim, che nel 2018 è divenuto il primo leader nordcoreano a incontrare un presidente Usa in carica, in occasione del summit con Donald Trump a Singapore. Kim ha anche accusato di "ipocrisia" la Corea del Sud, facendo riferimento ai test balistici recentemente effettuati da Seul e accusando quest'ultima di "distruggere l'equilibrio delle forze nella Penisola coreana". (segue) (Nys)