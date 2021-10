Singapore: Covid, primi arrivi internazionali dopo revoca obbligo quarantena da 8 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 250 passeggeri sono atterrati oggi all'aeroporto Changi di Singapore, i primi dopo la revoca dell'obbligo di quarantena per i viaggiatori vaccinati contro la Covid-19 da otto Paesi. Un volo di Singapore Airlines da Amsterdam e un secondo da Londra hanno trasportato i viaggiatori. L’allentamento delle restrizioni per gli arrivi da Regno Unito, Canada, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti segue quello disposto per gli ingressi internazionali da Germania e Brunei lo scorso settembre. La Città-stato ha inizialmente contrastato la pandemia chiudendo le frontiere e un capillare tracciamento dei contagi, ma la vaccinazione dell’80 per cento degli abitanti di Singapore è stato ritenuto dalle autorità sanitarie e dal governo una condizione sufficiente per far ripartire l’economia. Singapore ospita infatti gli uffici regionali di migliaia di società multinazionali e “aziende e investitori devono poter svolgere le proprie attività”, ha dichiarato il premier Lee Hsien Loong lo scorso 9 ottobre (Cip)