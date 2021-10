Usa: aereo privato si schianta dopo il decollo, salvi i passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo privato si è schiantato subito dopo il decollo da un aeroporto alle porte di Houston, nel Texas, ma i 21 passeggeri a bordo del velivolo sono tutti salvi. Lo riferiscono i media statunitensi. Il velivolo, un McDonnell Douglas MD-87, era in partenza dall'Houston Executive Airport a Brookshire, alle porte di Houston; l'aereo ha urtato una recinzione in fase di decollo ed è finito in fiamme su un campo poco oltre la fine della pista. (Nys)