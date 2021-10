Usa: California, governatore Newsom estende emergenza idrica all'intero territorio statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato nella serata di ieri, 19 ottobre, l'estensione del decreto di emergenza idrica all'intero territorio di quello Stato. Il decreto include ora otto contee precedentemente escluse dal provvedimento: Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco e Ventura. Il governatore democratico ha agito sull'onda delle previsioni per un terzo anno di siccità consecutivo: quello appena trascorso è stato per la California il secondo anno più secco mai registrato. "E' critico che i californiani di tutto lo Stato intensifichino i loro sforzi di risparmio delle risorse idriche in tutti i modi possibili", ha dichiarato Newsom. Il decreto del governatore dà mandato alla State Water Resources Control Board - l'autorità statale di gestione delle risorse idriche - di vietare lo spreco di acqua potabile, ad esempio utilizzandola per la pulizia dei marciapiedi; il provvedimento consentirà inoltre interventi di emergenza sull'intero territorio statale. (Nys)